16.01 07:37 MIGnews.com

Трамп назначит зятя посланником по Ближнему Востоку

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Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что назначит своего зятя, Джареда Кушнера, специальным посланником по Ближнему Востоку.Главной задачей Кушнера станет достижение мирного соглашения между Израилем и палестинцами.Назначение может столкнуться с юридическими трудностями из-за американских законов против непотизма.Кушнер на прошлой неделе был назначен советником Трампа. 35-летний Кушнер, женатый на дочери Трампа Иванке, считается одним из наиболее приближенных к новому президенту людей и центральной фигурой в его предвыборной кампании.Трамп заявил: “Джаред был огромной помощью и доверенным советником во время кампании и переходного периода, и я горд тем, что могу предоставить ему ключевую роль лидера в моей администрации”.Ранее Трамп говорил о том, что Кушнер сыграет ключевую роль в его ближневосточной дипломатии: “Я говорю - он так хорошо это знает. Он знает регион, знает людей, знает игроков”.Кушнер, однако, будет не одинок в выполнении поставленной перед ним нелегкой задачи. В прошлом месяце Трамп объявил, что нью-йоркский адвокат Джейсон Гринблатт, работавший советником Трампа по израильским делам во время предвыборной кампании также будет участвовать в ближневосточных переговорах в качестве специалиста по международному праву.