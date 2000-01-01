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Трамп назначит зятя посланником по Ближнему Востоку 16.01 07:37   MIGnews.com

Трамп назначит зятя посланником по Ближнему Востоку

Избранный президент США Дональд Трамп подтвердил, что назначит своего зятя, Джареда Кушнера, специальным посланником по Ближнему Востоку.

Главной задачей Кушнера станет достижение мирного соглашения между Израилем и палестинцами.

Назначение может столкнуться с юридическими трудностями из-за американских законов против непотизма.

Кушнер на прошлой неделе был назначен советником Трампа. 35-летний Кушнер, женатый на дочери Трампа Иванке, считается одним из наиболее приближенных к новому президенту людей и центральной фигурой в его предвыборной кампании.

Трамп заявил: “Джаред был огромной помощью и доверенным советником во время кампании и переходного периода, и я горд тем, что могу предоставить ему ключевую роль лидера в моей администрации”.

Ранее Трамп говорил о том, что Кушнер сыграет ключевую роль в его ближневосточной дипломатии: “Я говорю - он так хорошо это знает. Он знает регион, знает людей, знает игроков”.

Кушнер, однако, будет не одинок в выполнении поставленной перед ним нелегкой задачи. В прошлом месяце Трамп объявил, что нью-йоркский адвокат Джейсон Гринблатт, работавший советником Трампа по израильским делам во время предвыборной кампании также будет участвовать в ближневосточных переговорах в качестве специалиста по международному праву.
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