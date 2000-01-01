16.01 21:02 MIGnews.com

Демократы объявили бойкот инаугурации Трампа

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Большая группа членов Конгресса США от Демократической партии объявила о бойкоте предстоящей инаугурации Дональда Трампа. Телекомпания ABC сообщает, что такое решение приняли по крайней мере 27 конгрессменов-демократов.Отмечается, что тогда часть из них приняла это решение еще несколько дней назад, то остальные, по данным телекомпании, пришли к такому решению, под влиянием "оскорбительных высказываний избранного президента США Дональда Трампа" в адрес их однопартийца из Палаты представителей Джона Льюиса, которые представляет штат Джорджию.Стоит отметить, что между Трампом и Льюсом разгорелась настоящая словесная баталия, в ходе которой последний заявил, что не считает Трампа "законно избранным президентом" из-за "уничтожения кандидатуры Хиллари Клинтон русскими", а тот, в свою очередь, укорил Льюиса в том, что ему "следовало бы уделять больше внимания своему собственному избирательному округу, который находится в ужасающем состоянии и там широко распространена преступность".Часть объявивших Трампу бойкот демократов примет участие в Марше миллиона женщин, который состоится на следующий день после инаугурации республиканца.