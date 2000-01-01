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Ортодоксы готовятся к перевыборам из-за скандалов Нетаниягу 16.01 19:51   MIGnews.com

Ортодоксы готовятся к перевыборам из-за скандалов Нетаниягу

Высокопоставленный представитель ультраортодоксальной партии ШАС заявил, что расследование в отношении премьера Нетаниягу "выглядит плохо" и поэтому партия уже сейчас готовится к парламентским выборам.

"Мы готовимся к свежим выборам. Все это дело пахнет очень плохо. Конечно, это будет очень непросто. Сложившаяся ситуация выглядит плохо. Все варианты уже на столе и ШАС готов к любым неожиданностям", - цитирует свой анонимный источник в ШАСе ортодоксальный сайт "Кикар ха-Шабат".

Он добавил, что в ШАСе всерьез рассматривают вероятность того, что премьер-министру может перейти из разряда подозреваемых в разряд обвиняемых.

Напомним, что в "Ликуде" придерживаются противоположного мнения. Лидер парламентской оппозиции и приближенное к Нетаниягу лицо, Давид Битан выразил уверенность, что премьер-министра не признают виновным, а даже если и так, то он все равно сможет оставаться главой правительства.

Однако стоит вспомнить одного из предшественников Нетаниягу – Эхуда Ольмерта, который в 2008 году добровольно подал в отставку, не дожидаясь предъявления ему обвинений, и сел в тюрьму, будучи признанным виновным в коррупции.
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