16.01 17:57 MIGnews.com

Нетаниягу: журналисты возомнили себя судьями и палачами

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу атаковал израильские СМИ, которые, по его мнению, вступили против него в сговор, однобоко освещая последнее расследование о его договоренностях с владельцем газеты "Едиот Ахронот" Нони Мозесом.На еженедельном заседании фракции "Ликуд", которое прошло 16 января, премьера встречали "царским" скандированием "Биби мелех Исраэль" – "Биби – царь Израиля"."Каждый вечер по телевизору ведутся целые фейковые расследования против меня. На генерального прокурора и полицию пытаются оказывать давление, чтобы против меня выдвинули беспочвенные обвинения", - сказал он, обвинив журналистов в том, что они берут на себя функции следователей, судей и палачей.Нетаниягу называет происходящее в прессе раздуванием."Конечно, я не могу комментировать все, что говорят на телевидении, но кое-что сказать общественности я могу – мною не было совершено никаких правонарушений", - заверил премьер.Биньямин Нетаниягу считает, что журналисты одержимы темой расследования, при этом они совершенно "забывают" освещать тему достижений его правительства"Общественность на это не купится. Многие, многие люди нас поддерживают и понимают, что это позорная игра, поэтому они в эту ловушку не попадутся. С Божьей помощью, с продолжу возглавлять Ликуд и государство!" – заверил глава правительства.