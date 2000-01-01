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16.01 17:57   MIGnews.com

Нетаниягу: журналисты возомнили себя судьями и палачами

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу атаковал израильские СМИ, которые, по его мнению, вступили против него в сговор, однобоко освещая последнее расследование о его договоренностях с владельцем газеты "Едиот Ахронот" Нони Мозесом.

На еженедельном заседании фракции "Ликуд", которое прошло 16 января, премьера встречали "царским" скандированием "Биби мелех Исраэль" – "Биби – царь Израиля".

"Каждый вечер по телевизору ведутся целые фейковые расследования против меня. На генерального прокурора и полицию пытаются оказывать давление, чтобы против меня выдвинули беспочвенные обвинения", - сказал он, обвинив журналистов в том, что они берут на себя функции следователей, судей и палачей.

Нетаниягу называет происходящее в прессе раздуванием.

"Конечно, я не могу комментировать все, что говорят на телевидении, но кое-что сказать общественности я могу – мною не было совершено никаких правонарушений", - заверил премьер.

Биньямин Нетаниягу считает, что журналисты одержимы темой расследования, при этом они совершенно "забывают" освещать тему достижений его правительства

"Общественность на это не купится. Многие, многие люди нас поддерживают и понимают, что это позорная игра, поэтому они в эту ловушку не попадутся. С Божьей помощью, с продолжу возглавлять Ликуд и государство!" – заверил глава правительства.
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