16.01 17:17 MIGnews.com

Комиссия Кнессета утвердила закон о весах в супермаркетах

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Экономическая комиссия Кнессета во главе с депутатом Эйтаном Кабелем («Сионистский лагерь») утвердила сегодня к первому чтению законопроект депутатов Якова Ашера, Моше Гафни и Ури Маклева о внесении поправок к «Закону о защите потребителя», которые обяжут руководство супермаркетов (крупных предприятий розничной торговли) устанавливать весы для самостоятельного использования покупателями в отделах, где товары продаются на развес, например, в отделах овощей и фруктов.