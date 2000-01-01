Комиссия Кнессета утвердила закон о весах в супермаркетах
Экономическая комиссия Кнессета во главе с депутатом Эйтаном Кабелем («Сионистский лагерь») утвердила сегодня к первому чтению законопроект депутатов Якова Ашера, Моше Гафни и Ури Маклева о внесении поправок к «Закону о защите потребителя», которые обяжут руководство супермаркетов (крупных предприятий розничной торговли) устанавливать весы для самостоятельного использования покупателями в отделах, где товары продаются на развес, например, в отделах овощей и фруктов.