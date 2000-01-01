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Wiener Zeitung:в Европе - теракты, в Израиле - сопротивление16.01 16:59   MIGnews.com

В Европе - теракты, в Израиле - палестинское сопротивление?

Государственное австрийское издание Wiener Zeitung опубликовало статью, автор которой призывает не сравнивать исламистские теракты в Европе с "сопротивлением Израилю отчаявшихся палестинцев".

Стоит отметить, что статья "Исламистский терроризм" Лизы Улицки идет вразрез с официальным мнением госсекретаря Австрии, дочери палестинских мигрантов Муны Дуздар, что произошедшее в иерусалимском районе Армон ха-Нацив 8 января однозначно было терактом.

Напомним, что сам премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу неоднократно призывал не искать причинно-следственную связь между терактами в Израиле и Европе, а рассматривать их как часть всемирного террора. Журналистка из Wiener Zeitung с этим несогласна.

"Атаки в Европе и Израиле никак не связаны политически, как бы многим в это не хотелось верить. Убийца в Иерусалиме был палестинцем и напал на израильских солдат, а не на гражданских, как в Берлине или Ницце. И, даже если жертвами терактов в Израиле часто становятся мирные жители, все это – проявление отчаянного сопротивления израильским оккупационным силам, которые десятилетиями убивали и преследовали палестинцев сектора Газа и Западного Берега", - пишет она.

Улицка считает, что установление знака тождества между джихадистскими терактами и "палестинской освободительной борьбой" полностью перечеркивает историю государств Израиля и Палестины, а также является причиной исламского терроризма в Афганистане, Сирии и Ираке.

Стоит отметить, что издание, опубликовавшее данную статью, Wiener Zeitung, является официальным печатным органом австрийского правительства и выпускается офисом канцлера Австрии.
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