16.01 18:15 MIGnews.com

Главы МИД России и Турции продолжили обмен мнениями по Сирии

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Глава МИД РФ Сергей Лавров переговорил по телефону с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу."Министры провели углубленный обмен мнениями по ситуации в Cирии. Подчеркнута необходимость неукоснительного соблюдения установленного в САР при посредничестве обеих стран режима прекращения боевых действий. Рассмотрены практические вопросы подготовки международной встречи по сирийскому урегулированию в Астане с учетом итогов прошедших в Москве 13 января с. г. экспертных консультаций между Россией, Турцией и Ираном", — отметили в пресс-службе российского ведомства.Также в пресс-службе дипведомства уточнили, что стороны обсуждали актуальные вопросы российско-турецкого сотрудничества.Ранее Анкара заявила, что Москва согласилась с участием США в переговорах в Астане, назначенных на 23 января в столице Казахстана Астане. Позднее стало известно, что глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и его российский коллега Сергей Лавров подтвердили, что на встречу по Сирии приглашены США.