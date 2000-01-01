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Суд Египта запретил передавать Саудам острова в Красном море | Фото: Thinkstock16.01 15:44   MIGnews.com

Суд Египта запретил передавать Саудам острова в Красном море

На фоне многочисленных протестных демонстраций египетский суд отменил решение руководства страны о передаче Саудовской Аравии двух необитаемых, однако стратегически важных островов в Тиранском проливе Красного моря – Санафира и Тирана.

В агентстве Associated Press допускают, что это может существенно ухудшить и так охладевшие отношения между государствами, ведь договор о передаче островов был подписан в числе многих других соглашений о сотрудничестве между Каиром и Эр-Риядом во время визита саудовского короля Салмана в прошлом году. И это не говоря уже о десятках миллиардов долларов, которыми Сауды одаривали египтян за время правления Абдель-Фаттаха ас-Сиси.

Так, 16 января Верховный административный суд Египта отклонил апелляцию правительства, которое пыталось обжаловать решение низшей инстанции об аннулировании передачи островов. Таким образом судья признал недействительным решение правительства о демаркации морского пространства между двумя странами, которая привела к многочисленным протестам египтян.

Напомним, что Санафир и Тиран, находясь на морском пути к израильскому Эйлату и иорданской Акабе, фактически являются ключом к судоходству в Красном море.

Как сообщала ранее пресса, поскольку на одном из островов находится база миссии ООН, которая следит за выполнением Кэмп-Дэвидского соглашения, Израиль не только был уведомлен, но и одобрил передачу островов.
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