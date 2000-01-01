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16.01 14:55   MIGnews.com

"Отсутствие поддержки руководства подрывает мощь ЦАХАЛа"

Командующий ВВС ЦАХАЛа генерал-майор Амир Эшель в ходе “конференции Глилот” подверг критике действия правительства Израиля.

На конференции присутствовал весь командный состав ЦАХАЛа - вплоть до бригадных генералов.

С точки зрения генерала Эшеля, армия не получает достаточной поддержки со стороны политического руководства в громких скандалах последнего времени - таких, как дело Эльора Азарии.

Эшель заявил, что отсутствие поддержки политического эшелона "подрывает могущество армии". В ответ Нетаниягу заявил: “Есть у вас и начальника Генштаба вся поддержка, которую только можно себе вообразить”.
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