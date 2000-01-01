16.01 14:55 MIGnews.com

Наследника "Samsung" могут посадить в тюрьму

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Прокуратура Южной Кореи выдала ордер на арест одного из богатейших бизнесменов страны, вице-председателя компании Samsung Electronics Ли Чжэ Ёна.Бизнесмен оказался замешан в крупнейшем в истории страны коррупционном скандале вокруг Чхве Сун Силь, подруги президента страны Пак Кын Хе. Сун Силь была арестована по обвинению в коррупции и использовании служебного положения в корыстных целях, а президенту объявили импичмент.Следствие установило, что Чхве Сун Силь незаконно заставляла крупный бизнес вносить многомиллионные пожертвования в два связанных с ней неправительственных фонда. Крупнейшим из этих "доноров" был концерн Samsung, который, по данным следствия, также передал напрямую Чхве Сун Силь несколько миллионов долларов на обучение ее дочери верховой езде в Германии.В минувший четверг бизнесмена вызвали на допрос в прокуратуру, где его допрашивали целых 22 часа. Хотя наследник Samsung и не является номинальным главой всей корпорации, следователи предполагают, что именно он распорядился переводить Чхве Сун Силь крупные суммы денег в обмен на покровительство руководства Южной Кореи.В свою очередь, Ли Чжэ Ён полностью опровергает обвинения в незаконном лоббировании интересов концерна. В ходе парламентских слушаний он заявил, что делал пожертвования в неправительственные фонды без намерений получить из этого выгоду.Государственные СМИ называют Ли Чжэ Ёна "наследником" Samsung, потому, что официальным председателем корпорации является его отец Ли Гонхи. Однако из-за серьезных проблем со здоровьем он фактически уже отошел от дел и не показывается на публике, передает Би Би Си.