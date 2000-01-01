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30% израильских детей живут в бедности, у 83% есть смартфоны | Фото: Thinkstock16.01 13:02   MIGnews.com

30% израильских детей живут в бедности, у 83% есть смартфоны

Совет по Защите Прав Детей опубликовал годовой доклад о положении детей в Израиле.

Доклад представлен на рассмотрение президенту Израиля Рувену Ривлину.

Из опубликованных данных следует, что сегодня в Израиле живет 2 768 7000 детей. Они составляют 33% населения. Средняя численность детей в израильской семье - 2,4 ребенка. За последние десять лет количество мусульманских детей увеличилось в три раза.

34% детей, по определению авторов доклада живут за чертой бедности, 12% учеников 10-го класса “думали” о попытке самоубийства. За последние 30 лет количество бедных детей выросло в 4 раза. В иерусалимском округе и на севере страны количество бедных детей составляет более 50%.

В то же время, 83% детей владеют смартфонами, сообщает 10-й канал израильского ТВ.
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