16.01 13:02 MIGnews.com

30% израильских детей живут в бедности, у 83% есть смартфоны

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Совет по Защите Прав Детей опубликовал годовой доклад о положении детей в Израиле.Доклад представлен на рассмотрение президенту Израиля Рувену Ривлину.Из опубликованных данных следует, что сегодня в Израиле живет 2 768 7000 детей. Они составляют 33% населения. Средняя численность детей в израильской семье - 2,4 ребенка. За последние десять лет количество мусульманских детей увеличилось в три раза.34% детей, по определению авторов доклада живут за чертой бедности, 12% учеников 10-го класса “думали” о попытке самоубийства. За последние 30 лет количество бедных детей выросло в 4 раза. В иерусалимском округе и на севере страны количество бедных детей составляет более 50%.В то же время, 83% детей владеют смартфонами, сообщает 10-й канал израильского ТВ.