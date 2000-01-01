16.01 13:29 MIGnews.com

Госсекретарь Испании шокировала Эр-Рияд своим дресс-кодом

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Государственный секретарь по торговле Испании Мария Луиса Понсела отказалась соблюдать дресс-код по прибытию в Саудовскую Аравию. Политик приехала с визитом в страну в составе испанской делегации во главе с королем Фелипе VI.Сообщается, что Понсела приходила на переговоры представителей двух государств по расширению экономического сотрудничества в короткой юбке (длина юбки была чуть выше колена) и с непокрытой головой. Это в свою очередь вызвало бурную реакцию саудовских СМИ, которые осудили Понселу за ее дресс-код.Но испанское издание El Mundo отмечает, в протоколе принимающая страна не требовала покрытия головы или ношения наряда "в пол" от женщины.А поэтому решение Марии Луисы Понселы нельзя считать "оскорбительным или провокационным жестом".