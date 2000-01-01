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flickr 16.01 15:15   MIGnews.com

Обама обеспокоен ростом доверия к России

Американский президент Барак Обама признал, что растет число людей, считающих, что Россия заслуживает большего доверия, чем США. Об этом действующий президент США заявил во время программы 60 Minutes на телеканале CBS News.

В частности, во время беседы журналист затронули тему единства США в связи с кибератаками. По словам американского лидера, он обеспокоен состоянием демократии в стране и ее способности сохранить чувство единства.

Обама отметил, что масштабы сбора информации в киберпространстве очень велики и что его беспокоит, "насколько определенные круги убеждены в том, что президент России Владимир Путин заслуживает большего доверия, чем правительство США".

Напомним, в конце прошлого года США ввели новые санкции против России, обвинив ее во вмешательстве в американские выборы и в давлении на американских дипломатов. В результате 35 российских дипломатов были высланы из США.
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