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Шесть генералов израильской полиции уходят в отставку 16.01 12:07   MIGnews.com

Шесть генералов израильской полиции уходят в отставку

Израильская полиция распространила сообщение о том, что шесть ее высших офицеров в ближайшее время уходят в отставку.

Среди них - генерал Мани Ицхаки, глава управления расследований и разведки, в настоящее время возглавляющий расследование по делам Биньямина Нетаниягу, начальник тель-авивского округа Моше Эдри, начальник прибрежного округа генерал Амос Яаков, бригадир Яэль Эйдельман, бригадир Шауль Гордон и заместитель генерального инспектора полиции Рахель Эдельсберг.

Генерал Моше Эдри, ранее командовавший иерусалимским округом, уходит в отставку в возрасте всего 49 лет. Эдри был вынесен выговор с занесением в личное дело после убийства Шири Банки на гей-параде в Иерусалиме. Шесть других командиров иерусалимской полиции были уволены по результатам расследования убийства. Выговор затрудняет Эдри продвижение по служебной лестнице.
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