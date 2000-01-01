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Гатас: мне устроили линч 16.01 12:02   MIGnews.com

Гатас: мне устроили линч

Депутат Кнессета от Объединенного Арабского Списка Басиль Гатас разослал письма всем коллегам -депутатам с просьбой не поддерживать закон о его импичменте.

Гатаса обвиняют в том, что он проносил террористам в тюрьму сотовые телефоны и зашифрованные сообщения.

Гатас утверждает, что следствие против него ведется с нарушениями законности “в рамках медиа-шторма, и устроенного мне настоящего линча”.

Гатас утверждает, что закон об его импичменте является “расистским и анти-демократическим”.

Гатас сообщает: "Я все еще представитель народа, представитель избирателей, проголосовавших за меня. Я ни от кого не прошу соглашаться со мной или даже попытаться понять меня. Я лишь прошу поддержать основное право на равные права и выступить против мер, которые меня дискриминируют - только потому, что я - арабский депутат”.
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