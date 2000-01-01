16.01 10:57 MIGnews.com

Лидеры поселенцев приедут на инаугурацию Трампа

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Трое лидеров поселенцев Одед Ревиви, Бенни Касриэль и Йоси Даган поедут в Вашингтон, чтобы присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Церемония состотся в пятницу, 20 января.Лидеры рассматривают поездку в столицу Соединенных Штатов сигналом того, что новая администрация не будет идти по стопам президента Обамы, и не будет принимать никаких действий в отношении израильской поселенческой деятельности. А наоборот - поддерживать поселенческое движение Израиля.В свою очередь Одед Ревиви рассчитывает на плодотворное сотрудничество с "новыми друзьями в Белом доме".Напомним, что среди других таких знаков – назначение послом США в Израиль ярого сторонника поселенческого движения Дэвида Фридмана и обещание переместить посольство из Тель-Авива в Иерусалим.