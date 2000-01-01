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flickr 16.01 10:57   MIGnews.com

Лидеры поселенцев приедут на инаугурацию Трампа

Трое лидеров поселенцев Одед Ревиви, Бенни Касриэль и Йоси Даган поедут в Вашингтон, чтобы присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Церемония состотся в пятницу, 20 января.

Лидеры рассматривают поездку в столицу Соединенных Штатов сигналом того, что новая администрация не будет идти по стопам президента Обамы, и не будет принимать никаких действий в отношении израильской поселенческой деятельности. А наоборот - поддерживать поселенческое движение Израиля.

В свою очередь Одед Ревиви рассчитывает на плодотворное сотрудничество с "новыми друзьями в Белом доме".

Напомним, что среди других таких знаков – назначение послом США в Израиль ярого сторонника поселенческого движения Дэвида Фридмана и обещание переместить посольство из Тель-Авива в Иерусалим.
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