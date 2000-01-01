16.01 10:14 MIGnews.com

Элькин о деле Нетаниягу: меняйте следователей на журналистов

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Министр охраны окружающей среды Зеев Элькин прокомментировал в эфире радио Галей ЦАХАЛ расследование по делу о предполагаемой сделке между главой правительства Биньямином Нетаниягу и владельцем Едиот Ахранот Нони Мозеом.Отвечая на вопрос журналиста о том, вызывали ли и его на допрос, Элькин ответил отрицательно, после чего сказал: “Все это расследование проводится в прессе. Давайте, меняйте следователей на журналистов, из журналистов также соберите и суд. Это - ненормальная ситуация”.Между тем, настоящие следователи запутались и не знают, кому приписать криминальное намерение в данном деле. Нетаниягу утверждает, что намеренно записал разговор с Мозесом, подозревая того в попытке вымогательства. Мозес же утверждает, что не намеревался изменить редакционную политику газеты - вне зависимости от того, каких соглашений ему удалось бы достигнуть с Нетаниягу.