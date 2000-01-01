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15.12 08:31   MIGnews.com

Либерман: Галаха не запрещает работать и служить в армии

Лидер НДИ Авигдор Либерман, выступая в городе Ашдод обрушился с безжалостной критикой на ультра-ортодоксов.

Он заявил, что в Израиле “происходит то, чего не происходит даже в Северной Корее, на Кубе и в в Венесуэле”. По словам Либермана “35 тысячам детей запрещено учить английский, компьютеры и математику”.

Либерман заявил: “У нас нет ничего против ультра-ортодоксов, но мы выступаем против религиозного принуждения. Я первым выступил против открытия супермаркетов в Бней-Браке в шабат, но я не понимаю, почему здесь, в Ашдоде закрыли супермаркеты - после того, как они работали тут двадцать лет”.

Либерман подчеркнул: “Есть несколько абсурдных ситуаций, которые мы обязаны разрешить, и которые не имеют никакого отношения к Галахе. Галаха не запрещает работать. Я не понимаю, где в Галахе написано, что запрещено служить в армии. В качестве министра обороны я не мог объяснить, почему в армии в любой данный момент времени есть  5500 человек, которые достаточно евреи для того, чтобы умереть за Государство Израиль - но недостаточно евреи, для того, чтобы жениться в Государстве Израиль. нам нужны креативные решения для 400 тысяч человек, которые записаны, как “не имеющие религии” - их число растет как снежный ком. Мы также видим раскол между политической и судебной системами. В отличие от других ученых людей, утверждающих , что основные законы являются заменителем конституции, я верю в то, что у Государства Израиль должна быть конституция, и что Верховный Суд должен быть отделен от Конституционного Суда”.


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