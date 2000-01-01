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`Либерман - серийный разрушитель правительств` 15.12 07:25   MIGnews.com

"Либерман - серийный разрушитель правительств"

Министр транспорта Израиля и лидер партии Ихуд Леуми выступил в эфире шоу “Встреча с прессой” 12-го канала израильского ТВ.

Смотрич атаковал лидера Наш Дом - Израиль  Авигдора Либермана. Смотрич назвал его “серийным разрушителем правительств”.

Смотрич подчеркнул: "Причина, по которой Либерман так боится религиозного сионизма и делает все для его демонизации - его успех и влияние”. 

Смотричу напомнили о том, что его партия была готова на союз с Либерманом, Смотрич ответил: “Либерман - опасный человек. Я всегда говорил, что ему нельзя доверять в коалиции, потому что он ищет только выгод для себя, а не для государства Израиль. Он - серийный разрушитель правительств, у него нет никакой идеологии, он меняет взгляд на мир как носки - я никогда за ним не бегал”.

Смотрич, напротив, похвалил Беннета: Я рад, что Беннет унаследовал роль Либермана в качестве министра обороны. Он куда более ответственный человек, которому важны интересы государства Израиль”.

Смотрич также вновь атаковал судебную систему, заявив: “Нетаниягу - не индивидуум, но символ, которого преследуют в ходе нелегального расследования. Все те, кто на протяжении многих лет проваливались на выборах сегодня пытаются свергнуть его с помощью судов. Главный вызов правых в следующей каденции - исправление судебной системы”.

Либерман появился в эфире немедленно после Смотрича и заявил: "Он несчастный человек, мое сердце - с ним, но он попросту иррелевантен. Он представляет маленькую группу ультра-ортодоксов, стремящуюся вернуться во времена Царя Шаула, он не представляет религиозный сионизм. У религиозного сионизма - великолепное прошлое и я рад, что они отвергают Смотрича”.


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