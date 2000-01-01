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Корбин извинился после разгромного поражения на выборах | Фото:16.12 03:13   MIGnews.com

Корбин извинился после разгромного поражения на выборах

Лидер "Лейбористской партии" Джереми Корбин извинился за поражение на всеобщих выборах.

Согласно официальным результатом, партия премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона набрала 365 из 650 мест в Палате общин, в то время, ка лейбористы – 203 места, продемонстрировав худший результат с 1935 года, передает АP.

"Мне жаль, что мы не справились, и я беру на себя ответственность за это. Я по-прежнему горжусь кампанией, в которой мы боролись. Я горжусь тем, что независимо от того, как низко упали наши противники, мы отказались присоединиться к ним", – сказал Корбин.

Он обвинил британские СМИ в том, что те освещали новости об антисемитских высказываниях лейбористов и его в частности.


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