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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:16.12 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Нетаниягу: Хизбалла поплатится, если нападет на Израиль Биньямин Нетаниягу заявил, что "Хизбалла", как и Ливанская Республика, которая позволяет нападать на Израиль со своей территории, заплатят очень высокую цену.

Турция прогнала израильское судно от берегов Кипра Турецкие военные корабли прогнали израильское исследовательское судно "Бат Галим" из спорного района Средиземного моря.

"Либерман - серийный разрушитель правительств" Министр транспорта Израиля и лидер партии Ихуд Леуми Бецалель Смотрич выступил в эфире шоу “Встреча с прессой”, назвав лидера Наш Дом - Израиль Авигдора Либермана “серийным разрушителем правительств”.

Саар вызвал Нетаниягу на дебаты Гидеон Саар вызвал на Биньямина Нетаниягу на дебаты, побещав подстроиться под график премьер-министра.

Север Израиля затопило из-за мощных штормов Штормы на севере Израиля спровоцировали сильные наводнения, в результате которых по меньшей мере один человек погиб, а еще несколько получили серьезные ранения.


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