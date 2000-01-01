Эрдоган шантажирует Трампа из-за российских С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригрози американскому коллеге Дональду Трампу закрытием авиабазы Инджирлик для США.
По его словам, Анкара пойдет на соответствующие меры, если будут введены санкции, передает ТАСС со ссылкой на телеканал A Haber.
"Решение о закрытии базы Инджирлик принадлежит нам. Если это будет нужно сделать, то мы закроем и Инджирлик, и Куреджик", – сказал Эрдоган.
На базе Куреджик развернуты элементы европейской системы противоракетной обороны. Таким образом президент Турции отреагировал на сообщение о том, что Штаты могут ввести санкции против Анкары за покупку российских зенитных ракетных систем С-400.