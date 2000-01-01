15.12 20:42 MIGnews.com

"Либерман - израильский Корбин"

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Депутат Кнессета Исраэль Эйхлер (Яадут А-Тора) подверг резкой критике лидера НДИ Авигдора Либермана.Эйхлер выступил после того, как в социальных сетях харедим и правые начали распространять предвыборный ролик НДИ, в котором говорится о том, что “мы кормим миллион ортодоксов”.Эйхлер заявил: “Либерман - израильский Джереми Корбин, и, с Господней помощью, закончит также как он. Мы должны его разоблачить также, как в Британии разоблачили Корбина. Наблюдая за деятельностью Либермана легко распознать его расизм в отношении ортодоксов и арабов. Поведение Либермана нарушает фундаментальные принципы еврейского и демократического государства. Либерман систематически работает на то, чтобы отчуждать различные группы населения друг от друга, с тем, чтобы углубить пропасть между нами. В дополнение к этому он говорит нет Еврейскому Государству, ибо не существует Еврейского Государства без еврейского закона”.