КСИР: Персидский залив – наш

Командующий военно-морским флотом КСИР Алиреза Тангсири заявил, что Персидский залив принадлежит Ирану.
Об этом сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на полуофициальное иранское информационное агентство Fars News.
"Мы имеем полное право задавать вопросы судам, заходящим в Ормузский пролив и территориальные воды Ирана. Военно-морской флот КСИР контролирует и будет контролировать иностранные суда, которые заходят в Персидский залив, и спрашивать о гражданстве, типе судна и месте назначения", – сказал он.
По словам Тангсири, американские моряки всегда отвечали на эти запросы. Он также добавил, что Иран противостоит атомоходам (атомным судам), заходящим в залив, в том числе, подводным лодкам. А иностранные государства, по мнению Тангсири, усиливают "отсутствие безопасности".
Командующий военно-морским флотом КСИР призвал семь стран, расположенных вокруг Персидского залива, "установить устойчивую безопасность в регионе".
Уточняется, что Иран пытается продвинуть собственную инициативу под названием "Ормузский мир" в Персидском заливе, а также провести совместные морские учения с Россией и Китаем, в ходе которых Тегеран собирается продемонстрировать свои последние инновации.
По мнению аналитиков, заявления Ирана о мире и "контроле" является способом послать сообщение американским и западным военно-морским флотам.