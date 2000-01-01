Бразилия перенесет свое посольство в Иерусалим

Президент Бразилии Жаир Болсонару переместит посольство своей страны в Иерусалим.
Такое заявление сделал его сын, член парламента и сторонник Израиля Эдуардо Болсонару, передает The Jerusalem Post.
"Как говорит мой отец, посольство Бразилии переедет в Иерусалим. Это не что-то экстраординарное. Это должно быть естественным и нормальным явлением", – сказал он.
Жаир Болсонару анонсировал соответствующий шаг ранее в этом году, но так и не сдержал своего обещания.
В свою очередь, премьер-министр Биньямин Нетаниягу выразил признательность за открытие ее торгового представительства в Иерусалиме, отметив, что "у нас нет лучших друзей, чем народ и правительство Бразилии".
Тем временем, местных СМИ сообщают, что сельскохозяйственный сектор выступает против переезда посольства в Иерусалим, поскольку это может навредить торговле с арабскими странами.