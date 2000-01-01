Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Нетаниягу: Хизбалла поплатится, если нападет на Израиль | Фото:15.12 16:31   MIGnews.com

Нетаниягу: Хизбалла поплатится, если нападет на Израиль

Шиитская террористическая организация "Хизбалла" поплатится, если попытается напасть на Израиль.

Такое заявление сделал Биньямин Нетаниягу, открывая заседание правительства 15 декабря.

Премьер-министр сослался на угрозу представителя Корпуса стражей исламской революции уничтожить Тель-Авив с территории Ливана.

"Oн раскрыл этим простую истину: "Хизбалла" – приспешник Ирана, исполнитель атак на Израиль из Ливана. И хотя Насралла немедленно опроверг это заявление, хочу прояснить: если "Хизбалла" осмелится напасть на Израиль, и она, и Ливанская Республика, которая позволяет нападать на нас со своей территории, заплатят очень высокую цену", – отметил он.

Касательно третьих выборов премьер-министр также добавил, что их навязали стране.

"Как видите, правительство продолжает энергично работать во всех важных сферах деятельности, прежде всего в сфере безопасности. Я не могу распространяться о решениях, которые мы время от времени принимаем в военно-политическом кабинете, но вы можете видеть их результаты. Работа правительства и кабинета продолжится до дня выборов и, надеюсь, после него", – резюмировал Нетаниягу.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
17:33
Автобус слетел с дороги в Непале: множество погибших
17:08
Выставка в Дубае - израильский «портал» в арабский мир
16:49
Иерусалим переживает небывалый туристический бум
16:07
ООН продлила миссию БАПОР до 2023 года
15:48
Турция попросила у США ЗРК Patriot
15:31
Сорос лишил Тейлор Свифт прав на ее песни
15:09
Моссад помогает Дании предотвращать террористические атаки
14:50
Негев: трехлетняя девочка упала с крыши машины и погибла
14:46
"Миллион ортодоксов живет за наш счет"  
14:08
Скандал: Ликуд покинул заседание во главе с Ниссенкорном
14:02
Политический кризис и обмен пленными между ХАМАС и Израилем
13:36
Newsweek: Если Иран падет, ISIS может подняться вновь
13:33
Вдова Собчака рассказала подробности смерти Сахарова
13:10
Израильский дрон поставил рекорд автономного полета
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus