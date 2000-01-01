15.12 16:31 MIGnews.com

Нетаниягу: Хизбалла поплатится, если нападет на Израиль

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Шиитская террористическая организация "Хизбалла" поплатится, если попытается напасть на Израиль.Такое заявление сделал Биньямин Нетаниягу, открывая заседание правительства 15 декабря.Премьер-министр сослался на угрозу представителя Корпуса стражей исламской революции уничтожить Тель-Авив с территории Ливана."Oн раскрыл этим простую истину: "Хизбалла" – приспешник Ирана, исполнитель атак на Израиль из Ливана. И хотя Насралла немедленно опроверг это заявление, хочу прояснить: если "Хизбалла" осмелится напасть на Израиль, и она, и Ливанская Республика, которая позволяет нападать на нас со своей территории, заплатят очень высокую цену", – отметил он.Касательно третьих выборов премьер-министр также добавил, что их навязали стране."Как видите, правительство продолжает энергично работать во всех важных сферах деятельности, прежде всего в сфере безопасности. Я не могу распространяться о решениях, которые мы время от времени принимаем в военно-политическом кабинете, но вы можете видеть их результаты. Работа правительства и кабинета продолжится до дня выборов и, надеюсь, после него", – резюмировал Нетаниягу.