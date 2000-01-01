15.12 21:30 MIGnews.com

Нетаниягу: нельзя забывать тех, кто не оправился от ран

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу призвал помнить о тех, кто погиб, и не забывать тех, чьи душевные и физические раны не заживают на протяжении всей жизни.Такое заявление он сделал, открывая заседание правительства 15 декабря."Сегодня мы отмечаем День пострадавших в войнах и терактах. Я инициировал это несколько лет назад. Мы всегда помним о павших, но нужно помнить и о тех, чьи раны, как физические, так и душевные, не заживают на протяжении всей жизни. Тогда я думал и, конечно, думаю так и сегодня, что Государство Израиль должно заботиться о каждом из раненых. Этому посвящён этот особый день", – заявил Нетаниягу.Он напомнил, что через несколько дней в Израиле будет отмечаться Ханука – праздник героизма."Мы будем продолжать делать всё, чтобы раненые не оставались в одиночестве. Я отдаю честь нашим героям. Хочу сказать несколько слов о жилищной ситуации в Израиле. Ситуация непростая, потому что мы – одно из самых маленьких государств, население которого растет быстрее, чем в любой стране западного мира, и почти во всех странах арабского мира. Это верно в отношении уровня рождаемости в Израиле среди евреев и арабов", – отметил премьер-министр.По его словам, каждый, кто считает, что уровень рождаемости в еврейском секторе низок, должен знать, что в 2018 году этот показатель превысил аналогичный в арабском секторе."Израиль занимает небольшую территорию, его население растет быстрее, чем почти в каждой другой стране мира. Таким образом, получается, что цена на жилье будет только расти, потому что территория ограничена, а места в престижных районах мало. Это именно то, что происходило с нами последние десять лет", – добавил он.Нетаниягу также продемонстрировал слайд, на котором показано, что произошел очень резкий скачок цен на жилье, а три года назад – выравнивание графика цен. Премьер-министр назвал это "огромным достижением".