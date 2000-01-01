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Турция попросила у США ЗРК Patriot | Фото:15.12 15:48   MIGnews.com

Турция попросила у США ЗРК Patriot

Турция попросила США продать ей системы противоракетной обороны Patriot.

С таким предложением вечером, 14 декабря, выступил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на форуме в Катаре, передает Al-Manar.

"Турция верит, что США по-прежнему являются нашим союзником и мы – их союзником. Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это свершившаяся сделка. Предложение России было более выгодным. Сейчас мы готовы приобрести американские системы Patriot и ожидаем ответа", – отметил Чавушоглу.

По его словам, Турция ответит на любые санкции, введенные против нее за покупку российских зенитных ракетных систем С-400.


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