15.12 15:48 MIGnews.com

Турция попросила у США ЗРК Patriot

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Турция попросила США продать ей системы противоракетной обороны Patriot.С таким предложением вечером, 14 декабря, выступил министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу на форуме в Катаре, передает Al-Manar."Турция верит, что США по-прежнему являются нашим союзником и мы – их союзником. Никто не может отменить сделку с Россией по покупке С-400, это свершившаяся сделка. Предложение России было более выгодным. Сейчас мы готовы приобрести американские системы Patriot и ожидаем ответа", – отметил Чавушоглу.По его словам, Турция ответит на любые санкции, введенные против нее за покупку российских зенитных ракетных систем С-400.