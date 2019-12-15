Скандал: Ликуд покинул заседание во главе с Ниссенкорном
Заседанием комиссии по регламенту Кнессета 15 декабря увенчалось скандалом. На заседании представитель Кахоль Лаван Ави Ниссенкорн поставил на обсуждение вопрос об организации комитета, который будет заниматься иммунитетом Биньямина Нетаниягу.
Ниссенкорн изгнал с заседания депутата Мики Зоара заявив: “Если Нетаниягу попросит иммунитет, он не может послать свою партию и требовать его. Мы не допустим ситуации, в которой Мики Зоар и Юли Эдельштейн предотвратят подобную дискуссию”.