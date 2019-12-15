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Скандал: Ликуд покинул заседание во главе с Ниссенкорном

בצל דברי הפתיחה של ניסנקורן: חברי הכנסת של הליכוד נטשו בזעם את הדיון בוועדה המסדרת@ZeevKam pic.twitter.com/GO9MZ6eXht — כאן חדשות (@kann_news) December 15, 2019

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Заседанием комиссии по регламенту Кнессета 15 декабря увенчалось скандалом. На заседании представитель Кахоль Лаван Ави Ниссенкорн поставил на обсуждение вопрос об организации комитета, который будет заниматься иммунитетом Биньямина Нетаниягу.Ниссенкорн изгнал с заседания депутата Мики Зоара заявив: “Если Нетаниягу попросит иммунитет, он не может послать свою партию и требовать его. Мы не допустим ситуации, в которой Мики Зоар и Юли Эдельштейн предотвратят подобную дискуссию”.В знак протеста все члены Ликуда покинули заседание комитета.