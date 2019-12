15.12 13:36 MIGnews.com

Newsweek: Если Иран падет, ISIS может подняться вновь

Публикация дизайна обложки предновогоднего выпуска журнала Newsweek породила сильнейшую критику в социальных сетях.На фоне портрета верховного лидера исламской республики Иран аятоллы Али Хаменеи красуется надпись “Если Иран падет, ISIS может подняться вновь”. В журнале опубликована редакционная статья под тем же заголовком.Авторы статьи предупреждают, что “Вместо того, чтобы принести мир Ближнему Востоку, значительная эскалация демонстраций, сотрясающих Иран, вкупе с внешней интервенцией, может привести к усилению еще большего врага Запада - террористической группы Исламское Государство”.Выводы авторов основываются на “экспертном мнении” “независимой организации, базирующейся в Стамбуле” Center for Middle East Strategic Studies.Защита режима аятолл встречена хором осуждения, в социальных сетях пишут: “позор”, “отвратительно”, неучи”.Майк Доран из пишет: "Когда великий журнал опустился до средства пропаганды исламской республики”. Алиреза Надир из Foundation for Defense of Democracies говорит: “Они просто агитируют за сохранение исламской республики”. Ученый Идрис Ахмад пишет: “Дизайн страницы совершенно грубый. . Но как выяснилось, то, что за они пишут под обложкой - еще хуже”.