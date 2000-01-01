15.12 19:00 MIGnews.com

Китай угрожает Германии из-за Huawei

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Если Германия исключит компанию Huawei Technologies Co. в качестве поставщика беспроводного оборудования 5G правительство Китая вынуждено будет принять в отношении Берлина ответные меры.Об этом заявил посол Китая в Германии Ву Кен, сообщает китайское информационное агентство "Синьхуа".Недовольство Китая вызвано законодательной инициативой правящей коалиции во главе с канцлером Ангелой Меркель, накладывающая широкий запрет на "ненадежных" поставщиков 5G."Если Германия примет решение, которое приведет к исключению Huawei из немецкого рынка, это будет иметь последствия. Китайское правительство не будет бездействовать», - заявил посол.По его словам, у Huawei нет никаких юридических обязательств по предоставлению данных правительству Китая, а затем напомнил, что на долю немецких производителей приходится четверть из 28 миллионов автомобилей, проданных на китайском рынке в прошлом году.«Можем ли мы когда-нибудь сказать, что эти немецкие автомобили больше не безопасны, потому что мы в состоянии производить наши собственные автомобили? Нет. Это чистый протекционизм», - подчеркнул дипломат.