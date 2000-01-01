15.12 11:28 MIGnews.com

Лапид: не хочу видеть Нетаниягу тюрьме

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Номер два в списке Кахоль Лаван Яир Лапид присоединился к хору “центристских политиков” призывающих даровать амнистию Биньямину Нетаниягу.Лапид заявил: “ Я думаю, Бени Ганц разделяет мои чувства. Я не хочу видеть премьер-министра в тюрьме. Я думаю, что большинство израильтян испытывают те же чувства. Амнистия - легальная концепция. Нетаниягу вначале должен признать ответственность и выразить раскаяние”.Лапид сказал: “Я ему не советчик. Ситуация прямо сейчас такая - против него выдвинуты три серьезных обвинения, и он не может быть израильским премьер-министром. Он затянул нас в третьи выборы, и я думаю, что он очень занят своей неприкосновенностью и своей амнистией. Мы в ситуации, когда дебаты идут между государством и Биби - и мы выбираем государство”.На вопрос, разделяет ли он “чувство отвращения” к Нетаниягу, о котором поведал Авигдор Либерман, Лапид сказал: “Я не знаю, может быть это что-то личное. У меня - чувство чрезвычайной ситуации, которая возникла в результате всего этого. Проблемами страны никто не занимается, это - главное. Вы не формируете правительство с тем, над кем висит три обвинения - и такое предложение не рассматривалось. Он не хотел такой сделки, он хотел выборов”.Однако, телеканал КАН, со ссылкой на источники в судебной системе, сообщает о том, вероятность помилования премьер-министра Биньямина Нетаниягу в случае признания им вины мала.Источники “убеждены” в том, что не существует сценариев, в которых появляется возможность помилования Нетаниягу в рамках дел 1000, 2000 и 4000.В то же время, по мнению источников, возможна некая “договоренность” между Нетаниягу и судебной системой, в рамках которой премьер признает свои постыдные деяния.КАН утверждает, что в подобной ситуации Нетаниягу более не сможет занимать государственные должности. Среди приближенных премьер-министра изучается вопрос о достижении сделки с прокуратурой.Напомним, что на прошлой неделе Нетаниягу объявил о том, что уйдет в отставку со всех занимаемых им министерских должностей 1 января. Комментируя решение Нетаниягу движение за качественное правительство заявило: “Мы сожалеем о том, что премьер-министр на протяжении столь длительного времени нарушал закон, и объявил о своей отставки только после петиции в БАГАЦ. Мы призываем суды издать приказ о том, что премьер-министр немедленно уходит со всех занимаемых должностей, включая должность премьер-министра. Нетаниягу должен сражаться за свою невиновность в качестве частного лица а не из канцелярии премьер-министра. Горе нам, если Нетаниягу затянет все все государство вместе с собой на скамью подсудимых”.