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Гидеон Саар требует отложить показ сериала о Нетаниягу 15.12 10:19   MIGnews.com

Гидеон Саар требует отложить показ сериала о Нетаниягу

Претендент на должность председателя партии Ликуд, Гидеон Саар, обратился к 12-му каналу израильского ТВ с “срочным запросом”.

Саар требует отложить на две недели показ документального сериала “Дни Биньямина”, снятого известным журналистом Амитом Сегалем о премьер-министре Биньямине Нетаниягу.

В своем письме Саар сообщает, что показ четырехсерийного сериала на этой неделе является “необъяснимым и серьезно нарушает принцип равенства накануне выборов, из-за того, что господин Нетаниягу получит большое количество эфирного времени перед праймериз”.


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