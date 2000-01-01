Гидеон Саар требует отложить показ сериала о Нетаниягу
Претендент на должность председателя партии Ликуд, Гидеон Саар, обратился к 12-му каналу израильского ТВ с “срочным запросом”.
Саар требует отложить на две недели показ документального сериала “Дни Биньямина”, снятого известным журналистом Амитом Сегалем о премьер-министре Биньямине Нетаниягу.
В своем письме Саар сообщает, что показ четырехсерийного сериала на этой неделе является “необъяснимым и серьезно нарушает принцип равенства накануне выборов, из-за того, что господин Нетаниягу получит большое количество эфирного времени перед праймериз”.