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Турция готова начать переговоры с Израилем о газопроводе 15.12 10:05   MIGnews.com

Турция готова начать переговоры с Израилем о газопроводе

Радио Решет Бет сообщает, что Турция обратилась к Израилю с предложением начать переговоры о строительстве газопровода, с которого израильский газ будет поставляться с оффшорных месторождений в Европу.

Ранее Турция неоднократно заявляла, что “не позволит” осуществление подобного проекта. Несмотря на это, турки теперь говорят, что “открыты к переговорам”.

По данным Решет Бет, турецкий сановник заявил: “Турция будет счастлива в случае, если Израиль переосмыслит проект поставок газа в Европу и газопровод, поставляющий газ пойдет через турецкую территорию”. Турецкие официальные лица заявили исполняющему обязанности израильского посла в Анкаре, что не допустят строительства газопровода в его нынешнем виде, но “открыты к диалогу и переговорам с Израилем по вопросу о газе”.


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