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Под санкции США попадет ключевой ядерный объект Ирана | Фото:15.12 07:11   MIGnews.com

Под санкции США попадет ключевой ядерный объект Ирана

США восстанавливают односторонние санкции в отношении ключевого объекта Ирана по обогащению урана, который расположен в Фордо.

Такое заявление в комментарии корреспонденту ТАСС сделал официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов.

"18 ноября госсекретарь Помпео объявил, что Соединенные Штаты с 15 декабря отменяют исключения из санкций, связанные с модификацией каскадов центрифуг на ядерном объекте Фордо в Иране. Иран ранее объявил о возобновлении обогащения урана на объекте", – сказал дипломат, отметив, что все исключения прекратили свое действие в воскресенье.

Представитель Госдепа напомнил, что Иран ранее объявил о возобновлении обогащения урана именно на этом объекте.


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