Под санкции США попадет ключевой ядерный объект Ирана
США восстанавливают односторонние санкции в отношении ключевого объекта Ирана по обогащению урана, который расположен в Фордо.
Такое заявление в комментарии корреспонденту ТАСС сделал официальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов.
"18 ноября госсекретарь Помпео объявил, что Соединенные Штаты с 15 декабря отменяют исключения из санкций, связанные с модификацией каскадов центрифуг на ядерном объекте Фордо в Иране. Иран ранее объявил о возобновлении обогащения урана на объекте", – сказал дипломат, отметив, что все исключения прекратили свое действие в воскресенье.
Представитель Госдепа напомнил, что Иран ранее объявил о возобновлении обогащения урана именно на этом объекте.