15.12 06:30 MIGnews.com
Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить
"Нетаниягу не помилуют"
Телеканал КАН, со ссылкой на источники в судебной системе, сообщает о том, вероятность помилования премьер-министра Биньямина Нетаниягу в случае признания им вины мала.
Стрелки из Нью-Джерси хотели атаковать ешиву с 50 детьми
Мэр Джерси-Сити Стивен Фулоп заявил, что, по его мнению, два боевика, которые напали на кошерный магазин в городе, убив трех человек, на самом деле планировали атаковать ешиву, в которой во время штурма находилось 50 детей.
Ольмерт: Жребий брошен, эра Биньямина Нетаниягу окончена
Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт прокомментировал злоключения нынешнего премьера, Биньямина Нетаниягу.
Полиция Израиля накрыла точки наркоторговцев по всей стране
Израильская полиция провела три операции по аресту трех точек по выращиванию марихуаны, в ходе которых было изъято 1800 саженцев и сотни килограммов растений каннабиса. Общая предполагаемая стоимость - 13 миллионов шекелей.
Насралла: "Хизбалла" – первая угроза для Израиля
Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла заявил, что Иран будет защищаться от любой угрозы, исходящей как со стороны Израиля, так и со стороны США.
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