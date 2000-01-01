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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:15.12 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

"Нетаниягу не помилуют" Телеканал КАН, со ссылкой на источники в судебной системе, сообщает о том, вероятность помилования премьер-министра Биньямина Нетаниягу в случае признания им вины мала.

Стрелки из Нью-Джерси хотели атаковать ешиву с 50 детьми Мэр Джерси-Сити Стивен Фулоп заявил, что, по его мнению, два боевика, которые напали на кошерный магазин в городе, убив трех человек, на самом деле планировали атаковать ешиву, в которой во время штурма находилось 50 детей.

Ольмерт: Жребий брошен, эра Биньямина Нетаниягу окончена Бывший премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт прокомментировал злоключения нынешнего премьера, Биньямина Нетаниягу.

Полиция Израиля накрыла точки наркоторговцев по всей стране Израильская полиция провела три операции по аресту трех точек по выращиванию марихуаны, в ходе которых было изъято 1800 саженцев и сотни килограммов растений каннабиса. Общая предполагаемая стоимость - 13 миллионов шекелей.

Насралла: "Хизбалла" – первая угроза для Израиля Лидер "Хизбаллы" Хасан Насралла заявил, что Иран будет защищаться от любой угрозы, исходящей как со стороны Израиля, так и со стороны США.


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