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Нетаниягу ШАБАКу: вы проявили необычайную смелость | Фото:15.11 09:37   MIGnews.com

Нетаниягу ШАБАКу: вы проявили необычайную смелость

Вечером, 14 ноября, Биньямин Нетаниягу посетил Центр специальных операций ШАБАК, откуда отдавались приказы по ликвидации командира "Исламского джихада" Баха Абу аль-Аты.

Премьер-министра сопровождал шеф Общей службы безопасности Надав Аргаманво время встречи с сотрудниками оперативного, технологического и разведывательного подразделений, передает "Аруц Шева".

Нетаниягу поблагодарил их за слаженную работу и поздравил с успешной операцией.

"Это уникальная операция, в которой вы проявили необычайную смелость и креативность, что привело к очень успешному результату для безопасности Израиля. От имени граждан Израиля, я приветствую вас", – отметил он.

Также премьер-министр посетил Центр управления системой ПРО, выслушал доклад командира, бригадного генерала Рана Кохава о проведенных действиях и поговорил с бойцами и техническим персоналом батареи "Железный купол".

"Поздравляю бойцов и командиров с выдающимся достижением нашей хорошо отлаженной системы обороны. Я приветствую граждан, которые выполняли указания Службы тыла, и мы сумели предотвратить потери. Мы находимся в стадии завершения операции. Выражаю благодарность ЦАХАЛу и ШАБАКу за огромное достижение. Спасибо моим товарищам по Кабмину за ответственное и смелое решение о проведении этой операции", – отметил Нетаниягу.

По его словам, цели операции были полностью достигнуты. Речь идет о ликвидации аль-Ата и десятков террористов с важными объектами инфраструктуры "Исламского джихада".

"Наши враги получили месседж - мы можем добраться до каждого, даже в его постели. Надеюсь, что этот урок усвоен. Я верю в наши силы, в то, что мы продолжим совершенствоваться и делать всё, что потребуется для обеспечения безопасности Израиля. Вы молодцы. Большое спасибо вам", – резюмировал он.




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