15.11 09:37 MIGnews.com

Нетаниягу ШАБАКу: вы проявили необычайную смелость

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Вечером, 14 ноября, Биньямин Нетаниягу посетил Центр специальных операций ШАБАК, откуда отдавались приказы по ликвидации командира "Исламского джихада" Баха Абу аль-Аты.Премьер-министра сопровождал шеф Общей службы безопасности Надав Аргаманво время встречи с сотрудниками оперативного, технологического и разведывательного подразделений, передает "Аруц Шева".Нетаниягу поблагодарил их за слаженную работу и поздравил с успешной операцией."Это уникальная операция, в которой вы проявили необычайную смелость и креативность, что привело к очень успешному результату для безопасности Израиля. От имени граждан Израиля, я приветствую вас", – отметил он.Также премьер-министр посетил Центр управления системой ПРО, выслушал доклад командира, бригадного генерала Рана Кохава о проведенных действиях и поговорил с бойцами и техническим персоналом батареи "Железный купол"."Поздравляю бойцов и командиров с выдающимся достижением нашей хорошо отлаженной системы обороны. Я приветствую граждан, которые выполняли указания Службы тыла, и мы сумели предотвратить потери. Мы находимся в стадии завершения операции. Выражаю благодарность ЦАХАЛу и ШАБАКу за огромное достижение. Спасибо моим товарищам по Кабмину за ответственное и смелое решение о проведении этой операции", – отметил Нетаниягу.По его словам, цели операции были полностью достигнуты. Речь идет о ликвидации аль-Ата и десятков террористов с важными объектами инфраструктуры "Исламского джихада"."Наши враги получили месседж - мы можем добраться до каждого, даже в его постели. Надеюсь, что этот урок усвоен. Я верю в наши силы, в то, что мы продолжим совершенствоваться и делать всё, что потребуется для обеспечения безопасности Израиля. Вы молодцы. Большое спасибо вам", – резюмировал он.