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Опрос: израильтяне предпочли правительство единства | Фото:15.11 08:45   MIGnews.com

Опрос: израильтяне предпочли правительство единства

Большинство израильтян предпочитают формирование широкого правительства единства.

Об этом свидетельствует новый опрос, проведенный "Исраэль Хайом".

Так, 40% респондентов ответили, что хотели бы видеть правительство единства с "Ликудом", "Кахоль Лаван" и НДИ. Еще 28% предпочитают узкое правое правительство, а 17% – правительство меньшинства. Еще 15% опрошенных не определились с ответом.

Также опрос показал, что только 22% израильтян доверяют полиции, а 28% – прокуратуре.

Когда респондентов спросили, за кого они бы проголосовали в случае проведения третьего раунда выборов, они отдали предпочтение "Кахоль Лаван" – 33 места в Кнессете, а "Ликуд" получил 31 место, "Объединенный Арабский Список" – 13 мест, ШАС – 10, НДИ – 9.


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