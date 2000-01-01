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Жириновский: Пучдемон мог бы найти себе дом в РФ 15.11 10:00   MIGnews.com

Жириновский: Пучдемон мог бы найти себе дом в РФ

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что бывший глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон мог бы найти себе дом в России.

Также политик считает, что Пучдемон мог бы преподавать в основанном им Институте мировых цивилизаций. В РФ преследование по "каталонскому делу" ему не грозит, отметили в пресс-службе партии.

При этом в ЛДПР добавили, что никак не связаны с Пучдемоном, а также другими каталонскими лидерами. Тем не менее, там поддерживают стремление каталонцев обрести собственное государство. Они имеют на это историческое право, добавили в партии.


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