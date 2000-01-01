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Рухани мусульманским странам: не дружите с Израилем | Фото:15.11 07:38   MIGnews.com

Рухани мусульманским странам: не дружите с Израилем

Президент Ирана Хасан Рухани предостерег мусульманские страны от дружбы и работы с Израилем.

С таким заявлением он выступил 14 ноября, вечером, передает The Times of Israel со ссылкой на иранский IRINN.

"Это стратегическая ошибка в исламском мире, когда некоторые видят в Израиле своего друга. Очень жаль, что некоторые исламские страны, которые должны быть стойкими против своих врагов на благо мира ислама и своих народов, протянули руку дружбе Израилю", – пожаловался Рухани.

По его словам, эти страны даже используют разведывательные возможности Израиля против мусульман и движений "сопротивления". Рухани подчеркнул, что Тегеран находится на "передней линии борьбы с сионистским режимом" вместе с палестинцами, сирийцами и иракцами.

"Мы должны очистить наши умы от любых сомнений в том, что Америка является нашим врагом", –констатировал он, добавив, что Иране, тем не менее, не стремится к войне с США.


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