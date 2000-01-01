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Мать Иссахар обратилась к Путину: имею право увидеть дочь | Фото:15.11 20:29   MIGnews.com

Мать Иссахар обратилась к Путину: имею право увидеть дочь

Мать израильтянки Наамы Иссахар, осужденной на 7,5 лет тюрьмы в России, снова получила отказ о встрече с дочерью.

По данным израильских СМИ, в связи с этим Яффа Иссахар была вынуждена обратиться напрямую к президенту РФ Владимиру Путину.

"Мы не виновны в решении израильского суда освободить российского хакера. Я думаю, что навестить собственную дочь – мое основное право", – сказала она.

Тем временем, адвокаты Наамы рассказали в комментарии Znak.com, что судья Химкинского горсуда Москвы Павел Чередниченко устраивает бюрократические проволочки – больше месяца не дает им ознакомиться с материалами судебного разбирательства.

Защита израильтянки все еще не получила протокол заседания, который, по закону, должен быть изготовлен в течение трех дней с даты вынесения приговора.

"Невозможно найти какое-то разумное объяснение таким действием судьи. Ясно, что бесконечно скрывать от защиты материалы судебного разбирательства в любом случае не получится и рано или поздно мы свою работу выполним. Но в тюрьме чужой для нее страны находится девушка, неправосудно осужденная к длительному сроку лишения свободы и фактически ставшая заложницей", – отметил Вадим Клювгант.


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