Ганц попросил Ривлина о новой встрече: нужен совет
Лидер партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганц встретится с президентом Реувеном Ривлином вечером, 16 ноября, за несколько дней до истечения срока его полномочий по формированию правительства.
Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пресс-службе президента, передает The Times of Israel.
Уточняется, что встреча была назначена по просьбе Ганца и "после разговоров между президентом и широким кругом политических деятелей относительно создания правительства". Срок полномочий лидера "Кахоль Лаван" истекает 20 ноября.
По данным издания, Ганц попросил Ривлина о встрече, "чтобы обсудить проблемы формирования правительства и получить совет".