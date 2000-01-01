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Ганц попросил Ривлина о встрече: нужен совет | Фото:15.11 19:29   MIGnews.com

Ганц попросил Ривлина о новой встрече: нужен совет

Лидер партии "Кахоль Лаван" Бенни Ганц встретится с президентом Реувеном Ривлином вечером, 16 ноября, за несколько дней до истечения срока его полномочий по формированию правительства.

Об этом говорится в заявлении, опубликованном в пресс-службе президента, передает The Times of Israel.

Уточняется, что встреча была назначена по просьбе Ганца и "после разговоров между президентом и широким кругом политических деятелей относительно создания правительства". Срок полномочий лидера "Кахоль Лаван" истекает 20 ноября.

По данным издания, Ганц попросил Ривлина о встрече, "чтобы обсудить проблемы формирования правительства и получить совет".


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