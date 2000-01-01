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Назвали дату встречи Зеленского и Путина | Фото:15.11 23:38   MIGnews.com

Назвали дату встречи Зеленского и Путина

Стала известна дата проведения очередного саммита в "нормандском формате", в рамках которого президент Украины Владимир Зеленский встретится за столом переговоров со своим российским коллегой Владимиром Путиным.

Как сообщает издание Bloomberg со ссылкой на французские власти, встреча "нормандской четверки" запланирована на 9 декабря текущего года и состоится в Париже.

Также сообщается, что в прошлом месяце президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что надеется на достижение по итогам проведения саммита ощутимых результатов.


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