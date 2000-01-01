Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Ликуд ожидает объявления обвинения Нетаниягу: названа дата | Фото:15.11 15:51   MIGnews.com

Ликуд ожидает объявления обвинения Нетаниягу: названа дата

Юридический советник Авихай Мандельблитт может предъявить обвинения в коррупции против премьер-министра Биньямина Нетаниягу уже в следующий вторник, 19 ноября.

Об этом заявили в партия "Ликуд", передает The Times of Israel.

В частности, утверждается, что Мандельблитт и сотрудники прокуратуры готовятся принять решение о том, следует ли обвинять Нетаниягу в трех делах о коррупции.

В четверг "13 канал" сообщил, что судьба премьер-министра может решиться в течение 10 дней. Однако в ежедневной газете Haaretz указывалось, что объявление может появиться еще раньше, в течение четырех дней.

Некоторые источники также сообщают, что представители "Ликуд" готовятся провести демонстрацию возле дома Мандельблитта в Петах-Тикве в понедельник вечером и рассчитывают на участие тысячи людей. Однако полиция еще не санкционировала митинг.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:02
Холон: состояние 8-летней девочки улучшилось
15:30
ФРГ:родителей будут штрафовать за невакцинацию детей от кори
15:08
Израиль: цены продолжают расти
14:50
Стокгольм: из здания правительства вынесли оружие и патроны
14:39
Найдена связь между выхлопными газами и раком мозга
14:18
"Исламский джихад" обиделся на ХАМАС
13:27
15-летний ребенок спас свою сестру из пасти крокодила
13:05
Секретно: соглашение Нетаниягу на заседании правительства
12:42
Семьи жертв террора подали в суд на ХАМАС
12:21
Хаменеи: нужно избавить от таких бандитов, как Нетаниягу
12:02
Бочкарева после скандала с наркотиками прояснила ситуацию
11:41
Юго-восточную Францию завалило снегом
11:28
Эдельштейн о маркировке продуктов: будут последствия
11:09
Египет укрепляет связи с Сирией
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus