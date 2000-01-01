Ликуд ожидает объявления обвинения Нетаниягу: названа дата

В частности, утверждается, что Мандельблитт и сотрудники прокуратуры готовятся принять решение о том, следует ли обвинять Нетаниягу в трех делах о коррупции.
В четверг "13 канал" сообщил, что судьба премьер-министра может решиться в течение 10 дней. Однако в ежедневной газете Haaretz указывалось, что объявление может появиться еще раньше, в течение четырех дней.
Некоторые источники также сообщают, что представители "Ликуд" готовятся провести демонстрацию возле дома Мандельблитта в Петах-Тикве в понедельник вечером и рассчитывают на участие тысячи людей. Однако полиция еще не санкционировала митинг.