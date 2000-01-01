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Эстония: Латвия - самое слабое звено обороны Балтии 15.11 16:36   MIGnews.com

Эстония: Латвия - самое слабое звено обороны Балтии

Профессиональная армия Латвии не способна защитить свою территорию и является слабым звеном обороны стран Балтии, заявил депутат Рийгикогу от Партии реформ, бывший командующий силами обороны Эстонии Антс Лаанеотс.

Профессиональная армия, которая сейчас есть в Латвии, очень дорогая, а резервов нет. В масштабах маленького государства эта вооруженная сила ничего не сможет сделать против восточного соседа.

Лаанеотс добавил, что Россия начала перевооружение. "Очевидно, идет подготовка какой-то агрессии", - предположил он, пишет TopWar.

"Все молятся на США, чтобы они пришли на помощь, но в Западной Европе хватает народа. Другое дело, что после окончания Холодной войны и развала Советского Союза все себя деформировали. Здесь проблемы большие", - заявил Лаанеотс.

"Скажу честно, Эстония и Литва считают Латвию слабым звеном в обороне стран Балтии", - добавил парламентарий.


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