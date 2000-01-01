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Борьба с утечкой: стало известно действиях Нетаниягу | Фото:15.11 13:05   MIGnews.com

Секретно: соглашение Нетаниягу на заседании правительства

В среду, 13 ноября, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу созвал министров на специальную встречу, где заставил их подписать документ о конфиденциальности на заседании.

После этого он раскрыл секретную информацию о безопасности, касающуюся операции "Черный пояс", передает Аруц Шева со ссылкой на сообщение журналиста Kan Михаэля Шемеша.

По его словам, на встрече присутствовали глава Совета национальной безопасности, генеральный прокурор и военный секретарь.

Министры рассказали, что премьер-министр сослался на раздел 40 Основного закона: "Правительство", в котором говорится, что Кабинет может разрешить премьер-министру начать военную операцию, и только после этого представить обновленную информацию правительству и Кнессету.

Соответствующий раздел был применен из-за опасений, что ситуация с безопасностью будет обостряться.


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