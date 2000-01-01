15.11 21:30 MIGnews.com

Захарова: статьи иноСМИ - галлюцинации сумасшедшего

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британские СМИ пытаются навязывать здоровым людям "синдром Форрестола". Речь о министре обороны США Джеймсе Форрестоле, который покончил с собой в психлечебнице в 1949 году; известно, что во время болезни чиновник повторял: "Русские идут"."Вот этот синдром сегодня навязывается здоровым людям", - заявила Захарова, пишет пресс-служба.Она добавила, что антироссийские материалы в британских изданиях имеют целью навязать людям подобные бредовые идеи.