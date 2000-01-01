15.11 17:33 MIGnews.com

Глава РФ считает, что Россия выполнила свои задачи в Сирии

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Как отметил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, Россия выполнила свои задачи на территории Сирии, которые были обозначены перед началом военной операции, пишет пресс-служба."Что касается российских интересов в Сирии, то напомню, что они заключались прежде всего в том, чтобы не допустить проникновения в нашу страну большого количества обученных боевиков, которые имеют опыт боевых действий. В этом смысле нельзя утверждать, что мы решили 100% задач, но в целом да. Ту задачу, которую мы поставили перед собой, начиная военную операцию, мы выполнили", - уточнил глава государства.