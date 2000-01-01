15.11 20:45 MIGnews.com
Лидер Литвы помиловал шпионов РФ
Президент Литвы Гитанас Наусада помиловал двух граждан России, осужденных за шпионаж, открыв путь к обмену пленными с Москвой.
Указ обеспечил помилование Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, которые сейчас находятся в тюрьме в Литве. Их в 2017 году осудили за шпионаж.
По данным литовских правоохранительных органов, Филипченко был сотрудником Федеральной службы безопасности и был приговорен Вильнюсским судом к 10 годам заключения.
Офицер Моисеенко был приговорен к 10 с половиной годам лишения свободы за вербовку литовского офицера, пишет Delfi
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Москва должна помиловать двух задержанных в России литовских граждан, Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, осужденных в 2016 году.
Россия могла бы одновременно помиловать Фруде Берга, бывшего норвежского пограничника, осужденного за шпионаж.
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