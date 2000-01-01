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Лидер Литвы помиловал шпионов РФ 15.11 20:45   MIGnews.com

Лидер Литвы помиловал шпионов РФ

Президент Литвы Гитанас Наусада помиловал двух граждан России, осужденных за шпионаж, открыв путь к обмену пленными с Москвой.

Указ обеспечил помилование Николая Филипченко и Сергея Моисеенко, которые сейчас находятся в тюрьме в Литве. Их в 2017 году осудили за шпионаж.

По данным литовских правоохранительных органов, Филипченко был сотрудником Федеральной службы безопасности и был приговорен Вильнюсским судом к 10 годам заключения.

Офицер Моисеенко был приговорен к 10 с половиной годам лишения свободы за вербовку литовского офицера, пишет Delfi.

Москва должна помиловать двух задержанных в России литовских граждан, Евгения Матайтиса и Аристидаса Тамошайтиса, осужденных в 2016 году.

Россия могла бы одновременно помиловать Фруде Берга, бывшего норвежского пограничника, осужденного за шпионаж.


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