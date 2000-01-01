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Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить | Фото:15.11 06:30   MIGnews.com

Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Арабские СМИ: Достигнуто соглашение о прекращении огня 14 ноября при египетском посредничестве было достигнуто соглашение между Израилем и "Исламских джихадом" о прекращении огня. Однако террористы все равно периодически нарушали договоренность.

Как ЦАХАЛ остановил ракетчиков Исламского джихада Представители сил безопасности рассказали, что комбинация новых технологий, поставленная на вооружение в прошлом году привела к успеху - в результате оптимизации процесса обработки разведывательных данных и принятия решений на всех уровнях.

Операция ЦАХАЛа в Газе получила официальное название Операция ЦАХАЛа в Газе против террористов "Исламского джихада" получила официальное название - "Черный пояс".

Стрельба в калифорнийской школе: новые детали В Калифорнии 14 ноября 16-летний парень, вооружившись пистолетом, пошел в школу стрелять студентов, после чего пустил себе пулю в голову. Погибли два человека, ранены были еще три. Стрелок выжил.

Политический тупик: Ривлин проведет ряд встреч Политические партии до сих пор не пришли к согласию по поводу формирования правительства единства. Реувен Ривлин собрался провести встречи с их лидерами.


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