Прошедший день: Дайджест новостей, которые нельзя пропустить

Как ЦАХАЛ остановил ракетчиков Исламского джихада Представители сил безопасности рассказали, что комбинация новых технологий, поставленная на вооружение в прошлом году привела к успеху - в результате оптимизации процесса обработки разведывательных данных и принятия решений на всех уровнях.
Стрельба в калифорнийской школе: новые детали В Калифорнии 14 ноября 16-летний парень, вооружившись пистолетом, пошел в школу стрелять студентов, после чего пустил себе пулю в голову. Погибли два человека, ранены были еще три. Стрелок выжил.